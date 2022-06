Scoperto il gene che regola la formazione dei motoneuroni. Lo studio

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Scoperto il "gene architetto" che dà forma al cranio. Lo studio

"L'auspicio è che la comprensione dei processi di formazione dei motoneuroni possa consentire lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici in medicina neurodegenerativa", ha spiegato la coordinatrice della ricerca Irene Bozzoni, della Sapienza. Era già noto che il dialogo fra le molecole di RNA che controllano la produzione di proteine (codificanti) e quelle che non lo fanno (non codificanti) regolasse lo sviluppo dei tessuti nervosi, ma il nuovo studio è riuscito a ricostruire il meccanismo che regola il dialogo tra molecole di Rna non codificanti di tipo diverso, come gli Rna lunghi (lncRNA) e i corti (microRNA). Queste due famiglie di molecole, oltre a giocare un ruolo fondamentale nel veicolare i segnali nervosi dal sistema nervoso centrale ai muscoli, sono anche fra i principali bersagli di malattie degenerative e di lesioni invalidanti.



Possibili applicazioni



La nuova scoperta potrebbe dunque aiutare gli studiosi nello sviluppo di nuove terapie contro le patologie degenerative, in quanto aiuta a "capire meglio le funzioni attribuite al genoma non codificante", ha sottolineato Bozzoni. "In particolare, abbiamo evidenziato per la prima volta come un meccanismo basato sul sequestro di microRNA da parte di un lncRNA, detto "spugna molecolare", contribuisca alla generazione dei motoneuroni", ha concluso.