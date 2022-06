Covid, Rezza: "Guardare ad altri Paesi, intervenire se necessario"

Rezza: "In calo Rt, incidenza e occupazione negli ospedali"



Sempre in riferimento alla situazione epidemiologica in Italia, Rezza ha spiegato che "anche questa settimana notiamo una lieve flessione nel tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, l'incidenza si fissa intorno a 207 casi per 100mila abitanti". Anche l'indice Rt, ha aggiunto, "mostra una tendenza alla flessione: siamo ormai a 0,82, quindi ben al di sotto dell'unità". Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva "siamo rispettivamente al 7,1% e 2,3%, per cui notiamo una tendenza alla decongestione delle strutture ospedaliere e questo è sicuramente un dato positivo", ha concluso.