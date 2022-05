Polmonite da pneumococco: niente vaccino per un soggetto su 2

Lo scorso inverno, una persona su due non ha ricevuto la vaccinazione contro lo pneumococco , batterio che rappresenta una delle cause più frequenti di polmonite, né contestualmente all’antinfluenzale, né in momenti diversi. Inoltre, tra il 47,6% dei soggetti che si sono sottoposti alla vaccinazione, solo il 19,5% l'ha ricevuta contestualmente ad un altro vaccino, mentre il 28,1% in momenti diversi. Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine "Vaccinazione Pneumococcica nell'adulto: proposte per un accesso equo e consapevole" , presentata negli scorsi giorni a Roma da Cittadinanzattiva, che "evidenzia un calo della vaccinazione su tutte le fascia d'età", conseguente alla pandemia da Covid-19.

I dati emersi dall'indagine



L'indagine ha rilevato che il medico di famiglia, nel 92,7% dei casi, propone la vaccinazione pneumococcica a voce o durante una visita. Inoltre, nonostante la co-somministrazione nella stessa seduta con il vaccino antinfluenzale sia considerata una buona prassi, i dati di Cittadinanzattiva mostrano che le due vaccinazioni non "hanno viaggiato insieme" nel 22,5% dei casi: nel 63% perché è stato fissato un appuntamento in una seduta diversa. Come ha sottolineato Valeria Fava, responsabile della politiche della salute di Cittadinanzattiva, i dati sulle coperture del vaccino contro lo pneumococco, a differenza di quanto accade per altre vaccinazioni, "non vengono sistematicamente raccolti e l'offerta, pur se raccomandata e gratuita, presenta notevoli differenze regionali nell'organizzazione e nell'erogazione". Per questo, occorre subito un uniforme e programmato monitoraggio delle coperture da pneumococco negli adulti come già accade per il vaccino antinfluenzale", ha aggiunto. Bisogna però anche ampliare i punti di accesso alla vaccinazione attraverso la sottoscrizione di un accordo nazionale con i medici di medicina generale", così come attraverso il "coinvolgimento della farmacia dei servizi come ulteriore punto di somministrazione", ha concluso.