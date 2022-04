Focolaio di Ebola in Congo: morto un uomo di 31 anni

Salute e Benessere

Oltre a quella di Covid , sono diverse le epidemie e pandemie che l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) segnala nel suo sito nella pagina “emergenze”, molte con pochi casi all'anno ma comunque sotto osservazione . Sono in tutto 20, e vanno dal Colera all’Ebola, dalla meningite a Zika , fino a quelle meno conosciute come l a Tularemia e la Chikungunya

L'elenco dell'Oms inizia con Chikungunya, una malattia trasmessa dalle zanzare diffusa in Africa e in Asia che di tanto in tanto affiora anche in Europa, Italia compresa. Lo scorso 9 febbraio in Congo è stato dichiarato un nuovo focolaio, e in totale ogni anno ci sono diverse centinaia di migliaia di casi