Settimana mondiale delle vaccinazioni 2022: le iniziative in Italia

"Long Life for All". È il tema della World Immunization Week 2022, promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 24 al 30 aprile. Nella Penisola scendono in campo ginecologi, ostetriche, neonatologi e pediatri per favorire la cultura delle vaccinazioni, contro le fake news e la disinformazione

Dal 24 al 30 aprile ricorre la World Immunization Week 2022 , promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ( Oms ), per aumentare la consapevolezza sull'importanza dei vaccini. Il tema scelto per l'edizione 2022 dell'iniziativa è "Long Life for All".

Le iniziative in Italia



approfondimento

Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia

Per l'occasione, in Italia, sono state organizzate diverse iniziative che vedono scendere in campo ginecologi, ostetriche, neonatologi e pediatri "per favorire la cultura delle vaccinazioni, contro le fake news e la disinformazione". Tutti, dalle donne in gravidanza, ai neonati, bimbi e adolescenti fino all'età adulta hanno il diritto di beneficiare dei vantaggi dell'immunizzazione. Per questo, la Società Italiana di Pediatria (Sip), la Società Italiana di Neonatologia (Sin) e la Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo) hanno organizzato insieme diverse iniziative finalizzate a favorire la cultura delle vaccinazioni e a contrastare l'esitazione vaccinale.



Gli esperti rispondono al telefono alle domande



Dal 26 fino al 29 aprile, gli esperti, per un'ora al giorno, risponderanno al telefono alle domande sui vaccini. In particolare, ogni giornata sarà dedicata a un tema diverso: "Vaccinazioni in gravidanza" martedì 26 aprile con il contributo di Irene Cetin, segretaria generale Sigo, che risponderà dalle 12 alle 13 allo 02 63635369; mercoledì 27 aprile "Vaccinazioni nel neonato e nel neonato prematuro", darà informazioni dalle 13.30 alle 14.30 Massimo Agosti, vicepresidente Sin al 0332 299423; giovedì 28 aprile "Vaccinazione Covid-19", risponderà dalle 13.30 alle 14.30 Elena Bozzola, membro Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Sip, allo 06 49382508; infine venerdì 29 aprile con "Vaccinazioni in adolescenza", sarà disponibile dalle 13.30 alle 14.30 Giovanni Vitali Rosati, membro del Tavolo tecnico vaccinazioni e malattie infettive della Sil allo 06 49382508.

Venerdì 29 aprile, dalle 12 alle 13, è inoltre in programma una diretta Facebook e Instagram sui canali Sip con gli esperti: Susanna Esposito (Tavolo tecnico malattie infettive e vaccinazioni Sip), Massimo Agosti (vicepresidente Sin) e Fabiana Savoia (Sigo).

La Sip ha inoltre tradotto in 8 lingue, ucraino compreso, l'opuscolo sulle vaccinazioni in età evolutiva "Il tuo Bambino… proteggilo con le vaccinazioni! Non è mai troppo presto", scaricabile sul suo sito ufficiale.