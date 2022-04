Tumore del colon-retto: scoperto un nuovo possibile target terapeutico

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

I risultati dello studio, pubblicati sulla rivista Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, "aprono la strada per la prima volta all’applicazione clinica di un nuovo possibile target terapeutico per il cancro del colon-retto”, ha commentato Mattia Lauriola, coordinatrice dello studio, per poi sottolineare che “la portata di questa scoperta è poi resa ancora più significativa dal fatto che già oggi abbiamo a disposizione inibitori molto efficaci del recettore ALK”.

Nello specifico, il team di ricerca ha dimostrato che l'espressione di questo recettore di membrana è un elemento determinante per la sopravvivenza dei pazienti di uno dei quattro sottotipi della malattia, quello noto come CMS1. In particolare, come sottolineato in una nota dell'Università di Bologna, i pazienti che presentano alti livelli di ALK nel tumore tendono ad avere una sopravvivenza ridotta. “A partire da questi risultati, abbiamo investigato, con analisi in vitro e in vivo, i possibili benefici di terapie che inibiscono AKL, rilevando che in tutti i casi veniva rallentata la crescita della malattia per il sottotipo CMS1, mentre non si registravano effetti negli altri sottotipi”, ha spiegato Lauriola. “Poiché sono già disponibili diversi farmaci inibitori di AKL, questa scoperta potrebbe portare allo sviluppo di terapie personalizzate, consentendo un passaggio rapido dalla sperimentazione alla fase clinica, con evidenti benefici per pazienti che oggi hanno ancora troppo poche opportunità di cura”, ha concluso la ricercatrice.