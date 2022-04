Depressione post parto, studio: scoperte differenze nei linfociti B

Lo studio nel dettaglio



approfondimento

Camminare può aiutare a contrastare la depressione post partum

Per compiere lo studio, pubblicato su Molecular Psychiatry, il team di ricerca ha analizzato campioni di sangue prelevati da 1.500 donne della Carolina del Nord che avevano partorito nelle ultime sei settimane, a 482 delle quali è stata diagnosticata la depressione post partum. Nello specifico, i ricercatori sono andati alla ricerca di eventuali differenze tramite il sequenziamento dell'Rna, la genotipizzazione del Dna e la valutazione della metilazione del Dna del campione.

I risultati

È così emerso che i linfociti B presentavano differenze significative nelle donne con depressione post partum. "C'è un'interazione davvero delicata del sistema immunitario durante la gravidanza: deve prevenire l'infezione causata da un raffreddore e deve anche sintonizzarsi finemente in modo da non riconoscere il feto come un corpo estraneo e attaccarlo. Poi, nel periodo post-partum, tutti questi ormoni e percorsi si ripristinano per tornare alla pre-gravidanza", ha sottolineato Jerry Guintivano, autore principale dello studio. In particolare, dallo studio è emerso che nelle donne con depressione post partum sono state trovate migliaia di singole trascrizioni di cellule B che erano diverse dalle donne senza, regolate in parte da varianti genetiche e metilazione del Dna. "Questo è davvero solo il primo passo di una lunga linea di ricerca che ora deve essere fatta. Non sappiamo ancora perché i linfociti B stanno cambiando. Stanno riflettendo un altro cambiamento nel corpo causato da o causa della depressione post partum?", ha concluso Guintivano.