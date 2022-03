Covid, Agenas: resta al 14% occupazione reparti, cresce in 10 Regioni

In Italia, nonostante vi siano valori in crescita in 10 Regioni, è stabile al 14% la percentuale di posti letto in area non critica occupata da pazienti Covid-19, valore che esattamente un anno fa era a quota 43%. Risulta stabile a livello nazionale, al 5%, anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid-19, a fronte del 40% che si registrava un anno fa. Lo indicano i dati dell’ultimo bollettino di Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornati al 27 marzo e confrontati con quelli del 27 marzo 2021. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)