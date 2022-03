Pillola contraccettiva per uomini, studio: efficace al 99% sui topi

Entro la fine dell'anno potrebbe essere avviata la sperimentazione clinica di una nuova pillola contraccettiva non ormonale per gli uomini. Si tratta di un nuovo e rivoluzionario farmaco, chiamato YCT529 e messo a punto da team di ricerca americano guidato dagli scienziati dell'Università del Minnesota, che è risultato efficace al 99% in una ricerca preliminare condotta in laboratorio sui topi, da cui non sono emersi evidenti effetti collaterali. I risultati dello studio sono stati presentati in occasione della conferenza primaverile dell'American Chemical Society (Acs) a San Diego, in California.

Nel caso in cui i trial clinici dimostrassero la sicurezza e l'effettiva efficacia della molecola, per l'approvazione da parte delle autorità regolatorie (Food and Drug Aministration statunitense (Fda) e Agenzia Europea per i Medicinali (Ema)) e la successiva commercializzazione del farmaco potrebbero volerci circa cinque anni.