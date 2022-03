Covid, Tar del Lazio: legittimo stop allo stipendio senza Green pass

Con questa decisione è stato respinto il ricorso di 127 dipendenti pubblici. Il Tar del Lazio, infatti, ha stabilito che siano del tutto legittimi i provvedimenti attraverso i quali la Pubblica Amministrazione ha predisposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi non ha provveduto ad assolvere l'obbligo vaccinale

Il Tar del Lazio ha stabilito che siano del tutto legittimi i provvedimenti attraverso i quali la Pubblica Amministrazione ha predisposto la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per chi non ha provveduto ad assolvere l'obbligo vaccinale. La decisione è arrivata in una sentenza grazie a cui i giudici hanno respinto un maxi-ricorso, avanzato da 127 dipendenti pubblici appartenenti a diversi comparti tra cui difesa, sicurezza e soccorso pubblico, oltre che alla scuola, sospesi dal servizio proprio perchè senza Green pass per non aver rispettato l'obbligo vaccinale.