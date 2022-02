Dipendenza dal web, Iss: la prima mappa dei centri presenti in Italia

In Italia 99 centri



approfondimento

La mappatura, realizzata nell'ambito del progetto "Rete senza fili: tante connessioni possibili" del Ccm, ha censito in totale 99 strutture che si occupano dei disturbi correlati all'uso di internet in Italia, di cui 83 afferenti al Servizio sanitario nazionale e 16 al privato sociale. Tuttavia, come ha spiegato il Centro Nazionale Dipendenze e Doping, l’offerta non è omogenea sul territorio nazionale. La Lombardia per il Nord, le Marche per il Centro e la Sardegna per il Sud e le Isole sono le Regioni con la maggior presenza di risorse territoriali per le dipendenze da internet; mentre non sono giunti aggiornamenti dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Molise.



I servizi offerti



Quanto ai servizi offerti, l'intervento maggiormente proposto dai centri presenti in Italia è il sostegno psicologico al paziente (93%), seguito dalla psicoterapia individuale (91%) e da interventi di sostegno psicologico ai familiari (82%). Le figure professionali coinvolte sono soprattutto psicoterapeuti (29%), assistenti sociali ed educatori professionali (entrambi 16%), medici specialisti in psichiatria o neuropsichiatria (15%). “Offrire agli utenti alle prese con un uso problematico da internet un aiuto per identificare subito il servizio più idoneo può favorire un più facile accesso alla presa in carico e al trattamento di questa dipendenza e prevenire così la cronicizzazione del disagio”, ha sottolineato Roberta Pacifici, direttrice del Centro Nazionale Dipendenze e Doping.