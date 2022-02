“Alzheimer Revolution”, a che punto è la ricerca sulla malattia

"C'è una rivoluzione in medicina, e pochi sembrano accorgersene". Parte da questo assunto "Alzheimer Revolution", il libro di Maria Teresa Ferretti (Edizioni Mondo Nuovo), neuroscienziata, cofondatrice e direttrice scientifica dell'organizzazione Women's Brain Project, che fa il punto sullo stato della ricerca sulla malattia di Alzheimer. Dalla diagnosi, alle cure, alla prevenzione sono tantissimi i campi in cui la ricerca ha fatto passi da gigante e in questo suo excursus (divulgativo e allo stesso tempo documentatissimo) Ferretti lancia un messaggio di "ottimismo e speranza" alle famiglie colpite.

Rispetto a qualche anno fa, Lei sottolinea nel suo libro come oggi sia possibile avere una diagnosi di Alzheimer molto prima che i sintomi conclamati si manifestino. Ma perché il paziente dovrebbe volere una diagnosi precoce di una malattia così terribile e per la quale ancora non esistono cure efficaci?

Fare screening per altre malattie è normale, la stessa cosa dovrebbe valere per una malattia del cervello. Con una diagnosi precoce è possibile entrare in un percorso di controlli medici e studi clinici (avendo magari accesso a farmaci sperimentali). Non solo: si può cambiare lo stile di vita così da rallentare il decorso della malattia, si possono prendere decisioni importanti per la propria vita quando la malattia è ancora agli inizi. Non bisogna vedere la diagnosi precoce come qualcosa che fa paura ma come qualcosa che ci mette in una posizione di controllo. E poi i farmaci non sono così lontani, sono sicura che tra qualche anno non ci sarà un solo nuovo farmaco ma un vero e proprio arsenale terapeutico per combattere l’Alzheimer.

A questo proposito, negli Usa un farmaco è stato già approvato in Europa ancora no. Perché?



L'Fda, l'ente regolatore del farmaco americano, ha deciso di optare per una procedura speciale, che già si utilizza in oncologia, per autorizzare un anticorpo monoclonale di seconda generazione. Normalmente un farmaco per essere approvato deve mostrare elementi incontrovertibili di sicurezza ed efficacia. A volte, però, se si riscontrano dei risultati promettenti, anche solo a livello di biomarcatori, si decide di dare un’approvazione accelerata, quando non ci sia nessun’altra arma a disposizione contro la malattia, come nel caso dell’Alzheimer. L’Ema, in Europa, ha invece chiesto nuovi dati ma serviranno almeno altri due o tre anni per averli. La casa farmaceutica ha però fatto appello contro la decisione dell’Ema e dunque potrebbero esserci delle novità nei prossimi mesi.