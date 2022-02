Covid, Abrignani: "Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza"

"Non credo verrà prorogato lo stato di emergenza e, quindi, si scioglierà anche il Cts". Lo ha dichiarato a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", Sergio Abrignani, membro del Comitato tecnico scientifico. Ipotizzando un possibile scenario futuro, l'immunologo ha affermato: "Non credo che dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela". ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Abrignani: "Abolire green pass da 1 aprile? Scelte politiche"



Sull'ipotesi di abolizione del Green pass dal primo aprile, Abrignani ha poi sottolineato che sono "scelte politiche". Secondo l'immunologo si potrà "togliere tutto quando avremo terminato la campagna di vaccinazione" nazionale contro il Covid-19.



Green pass, Fedriga: “Stop da aprile se la curva continua a calare”



Sul tema si è recentemente espresso anche Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia-Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni. "Da aprile, se la curva continua a calare, si potrà abolire il Green pass e le restrizioni. È la soluzione auspicabile, la via maestra" perché occorre “approfittare ora della tregua che il Covid ci concede”, ha dichiarato nel corso di un’intervista concessa al quotidiano “La Repubblica”. Secondo Fedriga la proroga dello stato di emergenza, in scadenza il 31 marzo, non è al momento un’ipotesi. “Nessuno vuole una proroga a prescindere, né il governo né le Regioni. Dobbiamo superare questa fase, dati permettendo, andando comunque avanti con le vaccinazioni e la proroga dei contratti per rafforzare il sistema sanitario”, ha dichiarato. Dal suo punto di vista, ha aggiunto il presidente della Conferenza delle Regioni, tenere il Green Pass per tutto il 2022 come aveva ipotizzato Walter Ricciardi, non rappresenta la scelta ideale, dato che “le soluzioni a lungo termine con la pandemia non hanno mai funzionato”. Serve, invece, “allentare la presa e usare i periodi favorevoli della pandemia per aprire il più possibile e favorire l'economia, perché su cosa accadrà in autunno non abbiamo certezze assolute”, ha sottolineato.