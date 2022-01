Covid, un videogame aiuta a capire come prevenire i contagi in azienda

Come si diffonde il coronavirus nei luoghi di lavoro? E come si può contenere la diffusione del virus nel migliore dei modi? Per capirlo c'è un nuovo videogioco che ha come obiettivo proprio quello di spiegare come funzionano e come prevenire i contagi in azienda, mostrando gli effetti delle diverse norme anticontagio. Si chiama Covid Simulator, è stato sviluppato da Coldrice Games, e catapulta i videogiocatori alla guida di un'azienda impegnata a contenere la diffusione del virus.

Covid Simulator è disponibile su itch.io, che raccoglie produzioni videoludiche indipendenti per pc. Sulla piattaforma è possibile provare la demo gratuita del gioco, o acquistare la versione a pagamento, disponibile al prezzo di 4,99 dollari. Il gioco arriverà anche su Steam.