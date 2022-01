Omicron, Silvestri: "Pericolo è una variante più feroce a ottobre"

"Il rischio più grosso è che il prossimo autunno arrivi una variante che mantenga l'aggressività infettiva di Omicron, ma riacquisti anche la capacità di danneggiare il polmone di Delta". Lo ha dichiarato l'immunologo Guido Silvestri, professore della Emory University, in un'intervista a Repubblica, commentando l'andamento della pandemia di Covid-19. "Spero non succeda mai, però dobbiamo esser preparati. E il modo migliore è insistere con i vaccini", ha aggiunto, per poi sottolineare che a suo parere non saranno più necessarie le chiusure perché "abbiamo" ormai "gli strumenti medici per controllare il virus, a patto di convincere tutti ad usarli". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)