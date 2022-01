Covid, Oms: "In Uk si intravede la luce in fondo al tunnel"

Lo ha dichiarato David Nabarro responsabile per il Covid dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Gli ultimi dati britannici "ci offrono basi per sperare" che il trend dei contagi possa essere ora in calo, ha sottolineato, ma sarebbe "prematuro promettere la fine delle restrizioni a una data prestabilita"

Oms: "Percorso ancora accidentato per arrivare alla fine"



approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 18 gennaio. LIVE

Sempre in riferimento alla situazione epidemiologica del Regno Unito, Nabarro ha invitato alla prudenza riguardo all'ipotizzata revoca delle residue restrizioni da parte del governo di Boris Johnson a partire dal 26 gennaio. Secondo il responsabile per il Covid dell'Oms sarà un percorso "ancora accidentato per arrivare alla fine" vera e propria della pandemia. Gli ultimi dati britannici "ci offrono basi per sperare" che il trend dei contagi possa essere ora in calo, ha sottolineato, ma sarebbe "prematuro promettere la fine delle restrizioni a una data prestabilita".



Uk, contagi a -41,7% in ultimi 7 giorni



Dopo un mese d'incremento continuo alimentato dalla nuova variante Omicron, i nuovi casi di Covid sono crollati del 41,7% in una settimana nel Regno Unito. Ieri sono stati registrati 84.429 contagi, più di quelli censiti domenica, con i decessi in ulteriore leggero calo a 85. Nel Paese è in lieve ma graduale discesa anche il totale dei ricoveri Covid negli ospedali.