Covid, Grecia: multe da 100 euro al mese per gli over 60 no vax

In Grecia da lunedì 17 gennaio è scattato l'obbligo vaccinale contro il Covid-19 per gli over 60enni, con multe per chi, in questa fascia di età, non si immunizzerà. Come riporta il Guardian, a partire da febbraio le sanzioni saranno di 100 euro al mese; mentre per il mese in corso la multa è ridotta a 50 euro.

Il ministro della Salute, Thanos Plevris, ha spiegato che le sanzioni saranno riscosse attraverso l'ufficio delle imposte e l'incasso sarà destinato al finanziamento degli ospedali statali. "Il fattore età è importante a causa del suo impatto sul servizio sanitario pubblico", ha sottolineato Plevris.