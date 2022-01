Covid, ipotesi positivi asintomatici fuori dal conto dei ricoveri

I pazienti ricoverati per cause diverse ma positivi asintomatici al Sars-Cov-2, pur essendo tracciati come "casi" potrebbero non essere conteggiati tra i ricoveri dell'area medica Covid. Si attende la comunicazione ufficiale del Ministero della Salute

La bozza circolata



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 14 gennaio. LIVE

Intanto, nella mattinata di venerdì 14 gennaio, è circolata una bozza nella quale si precisa che "il paziente ricoverato per cause diverse che risulti positivo al test per Sars-Cov-2, ma asintomatico per Covid-19, qualora sia assegnato in isolamento al reparto di afferenza della patologia per la quale si rende necessario il ricovero, pur essendo tracciato come "caso" non sarà conteggiato tra i ricoveri dell'area medica Covid, fermo restando il rispetto del principio di separazione dei percorsi e di sicurezza dei pazienti".

Nella bozza si spiega che a partire dal primo febbraio, il bollettino conterrà un nuovo campo, comprendente i "pazienti Covid ricoverati per cause diverse". Fino ad allora, questi saranno elencati nelle note generali. Rimarrebbe, invece, invariata la definizione di caso Covid. I pazienti ricoverati positivi, a prescindere dai sintomi, "vanno tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti". Il Ministero però è intervenuto per dire che "nessun atto formale è stato al momento disposto".