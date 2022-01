Cacciari: “Draghi? Sul Covid dice bugie, ma deve restare al Governo”

Il presidente del Consiglio Mario Draghi fa "affermazioni false" sull'emergenza Covid-19, "ma deve restare alla guida del governo". Lo ha dichiarato Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, filosofo e tra i fondatori della Commissione Dubbio e Precauzione (DuPre), in un'intervista al quotidiano "La Stampa".

Secondo il filosofo "non è vero che il problema nasce dai non vaccinati". "Il virus circola anche attraverso i vaccinati. Perché negarlo? Perché dire cose non vere? So bene che il vaccino riduce la circolazione, ma non la annulla. Dire il contrario è una falsità", ha dichiarato, per poi rincarare la dose: "Ci vogliono spiegare in quale momento torneremo alla normalità visto che anche con il 90% di vaccinati dobbiamo considerarci in emergenza?". (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)