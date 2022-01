Scuola, Costa: "Proposta delle Regioni merita riflessione"

Le nuove norme in vista dell'ormai prossimo ritorno sui banchi di scuola, allo studio del Governo e delle regioni, e l'ipotesi di estendere l'uso del Super Green pass. Sono alcuni dei temi affrontati dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in un'intervista ad Agorà, su Rai Tre.

"Dobbiamo mettere in atto tutte le regole che favoriscono la didattica in presenza, limitando al minimo quella a distanza. Credo la proposta delle Regioni meriti una riflessione e credo sia giusto coinvolgere a proposito il Cts", ha dichiarato, commentando la proposta delle Regioni che prevede una settimana di Dad con 4 o più contagi in classe e la quarantena per tutti gli alunni della classe.

"C'è massima disponibilità da parte del Governo a condividere dei percorsi con le Regioni, come abbiamo fatto in tutti questi mesi", ha aggiunto, ribadendo che "l'obiettivo del Governo è riprendere la scuola in presenza". "Bisogna segnalare un dato positivo, ovvero che nella fascia 12-19 anni il 74% è vaccinato contro il Covid-19", ha aggiunto.