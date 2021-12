Covid, Iss: Lombardia e VdA a rischio alto. 18 Regioni moderato

"Da 9 settimane consecutive si registra un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi. La velocità di trasmissione si mantiene al di sopra della soglia epidemica nella maggior parte delle regioni Italiane". Lo evidenzia il monitoraggio settimanale sul Covid del ministero della Salute e Iss relativo alla settimana dal 13 al 19 dicembre. Due sono le Regioni classificate a rischio alto: Lombardia e Valle d'Aosta. Mentre 18 risultano classificate a rischio moderato. Tra queste, cinque Regioni, Calabria, Marche, Pa Trento, Puglia e Sicilia, "sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto". Solo la Provincia Autonoma di Bolzano è classificata a rischio basso. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)