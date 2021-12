Covid, variante Omicron: prima vittima annunciata in Uk

approfondimento

Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 13 dicembre. LIVE

Johnson: "La cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci"



Il premier britannico ha sottolineato che l'idea che Omicron sia una variante meno pericolosa è da "mettere da parte" e che serve "riconoscere semplicemente il ritmo con cui accelera attraverso la popolazione". "Quindi la cosa migliore che possiamo fare è vaccinarci con le dosi di richiamo", ha spiegato ai giornalisti durante la visita al centro di vaccinazione anti-Covid, invitando la popolazione ad accelerare sulla terza dose.



Il 40% di contagi Covid a Londra causato da Omicron



Circa il 40% dei nuovi contagi di Covid-19 registrati a Londra è causato dalla variante Omicron del coronavirus. Lo ha detto il ministro della Sanità britannico, Sajid Javid, dichiarandosi preoccupato dall'aumento esponenziale dei contagi, che tendono a raddoppiare nel giro di due-tre giorni. Con questi ritmi, la nuova variante del virus è destinata a superare in tempi rapidi la Delta, diventando così dominante.



Omicron: intasato sito Uk per prenotare le terze dosi



Intanto, la popolazione britannica sembra aver accolto l'appello lanciato ieri sera alla nazione dal premier Boris Johnson per accelerare al massimo la campagna di vaccinazione nazionale contro la diffusione della variante Omicron. Molti utenti hanno segnalato lunghe attese, ritardi e disagi tecnici a fronte di un intasamento del sito dell'Nhs, il servizio sanitario britannico, dedicato alla prenotazione delle terze dosi o "booster" del vaccino contro il Covid-19.

"Il servizio di prenotazione del vaccino contro il Covid sta attualmente affrontando una domanda estremamente elevata, quindi sta operando con un sistema di code", ha confermato l'Nhs in un Tweet, ricordando che "per gli utenti di età compresa tra 18 e 29 anni la prenotazione inizia da mercoledì 15 dicembre".