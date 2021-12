La rivelazione: Trump positivo al Covid prima del dibattito con Biden

La ricostruzione di Meadows

approfondimento

Meadows, nel volume che la prossima settimana vedrà la luce pubblicato dalla casa editrice All Seasons Press, ha riportato che il tycoon era consapevole che ogni candidato avrebbe dovuto produrre “un test negativo risalente alle 72 ore precedenti l'inizio del dibattito”. Ma, secondo l’ex capo dello staff di Trump, lo stesso avrebbe dichiarato che “nulla lo avrebbe fermato dal presentarsi”. Trump aveva annunciato al mondo di esser risultato positivo al Covid-19 il 2 ottobre 2020 e la Casa Bianca sottolineò come il risultato del test fosse stato appreso proprio un'ora prima della comunicazione stessa. Poi l'ex presidente sarebbe stato ricoverato alcune ore dopo, ma secondo Meadows il test positivo risaliva al 26 settembre 2020. Quello stesso giorno Trump, che era apparso “stanco e con i sintomi di un lieve raffreddore”, emerge nel libro, era andato in Pennsylvania per un comizio elettorale. E quando l'aereo presidenziale era ormai già in volo, lo stesso Meadows riferisce di aver ricevuto una telefonata del medico della Casa Bianca, il quale gli suggeriva di fermare la partenza di Trump in quanto “appena risultato positivo al Covid”. Ovviamente non c’era il tempo per farlo e l’ex presidente venne informato da Meadows mentre si trovava a bordo dell'Air Force One.

Le altre rivelazioni

Trump venne avvisato anche che il test poteva risultare quello di un falso positivo e che si sarebbe dovuto sottoporre ad un test più preciso, risultato poi negativo. Ma comunque l'ex capo dello staff spiega di “aver istruito tutti coloro nella sua cerchia più stretta di trattare Trump come se fosse positivo” durante la trasferta in Pennsylvania. Meadows scrive nel suo libro di non essersi voluto “assumere alcun rischio superfluo”, anche perché l’intenzione era quella di non voler “allarmare l'opinione pubblica se non c'era nulla di cui preoccuparsi”. Lo stesso tycoon era convinto di aver contratto il virus in un momento successivo, in particolare durante un evento svoltosi il 27 settembre. Intanto, proprio il giorno del dibattito con Biden, Trump dava l’impressione di sentirsi “leggermente meglio”, sebbene manifestasse occhiaie “diventate sempre più profonde” e, camminando, sembrasse “muoversi più lentamente del solito, come se trasportasse un peso sulla schiena”. Tra l’altro, ha ricordato Meadows, chi moderò quel dibattito, ovvero Chris Wallace di Fox News, riferì in seguito che quel giorno Donald Trump non era stato sottoposto a nessun test Covid prima del confronto, poiché si era presentato in ritardo.