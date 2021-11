Denti, un nuovo prodotto aiuta a curare l’igiene orale lontano da casa

Prendersi cura della propria igiene orale è molto importante per prevenire patologie come la gengivite . Oltre al dentifricio e al collutorio è ora possibile affidarsi anche a Cwash, un nuovo prodotto realizzato dalla start up bresciana Plus Biomedicals e distribuito da FRA Production. È composto da un bite collegato a un dispositivo a batteria ricaricabile che permette di pulire i denti in trenta secondi senza l’uso di acqua e dentifricio. Si tratta di una soluzione utile non solo per le persone con ridotte capacità motorie, ma anche a chiunque altro desideri prendersi cura della propria bocca in modo pratico e veloce.

L’igiene orale fuori casa

Le situazioni in cui capita di non avere a portata di mano spazzolino e dentifricio sono piuttosto frequenti, soprattutto per chi viaggia spesso in treno o in aereo o passa molto tempo in ufficio. Cwash permette di prendersi cura della propria igiene orale anche in certe occasioni, rendendo più semplice avere dei denti sani. Il prodotto è poi molto vantaggioso per le persone con disabilità, che in molti casi hanno bisogno dell’aiuto di qualcun altro per lavarsi i denti.



Le caratteristiche del bite

Il bite di Cwash è realizzato con un innovativo polimero biomedicale che rilascia gradualmente mentolo e xilitolo. Per usarlo è sufficiente indossarlo, collegarlo al device in dotazione e premere il pulsante on/off per azionarlo. Il dispositivo si spegne da solo al termine del trattamento. Il bite è dotato di centinaia di micro setole e la sua azione si unisce a quella delle micro-oscillazioni a intensità regolabile. Il loro lavoro combinato permette il completo lavaggio, in contemporanea, di entrambe le arcate dentali in soli 30 secondi. Al termine dell’operazione non è necessario risciacquare la bocca.



L’app

Cwash è associato a un’applicazione che permette all’utente di visualizzare le statistiche di utilizzo e lo stato di usura del bite. Inoltre, è possibile usarla per impostare con facilità la durata e l’intensità del trattamento.



Il prodotto può anche contare su una batteria interna di lunga durata ed è corredato da un case portatile, utile per conservarlo in maniera igienica e sicura. Il bite ha una durata di 100 cicli e può essere sostituito tramite delle apposite ricariche. In commercio è disponibile una confezione che ne contiene due di ricambio.