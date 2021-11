Capodanno 2022, New York riaprirà Times Square solo ai vaccinati

Per celebrare l’arrivo del nuovo anno nella piazza più famosa della grande mela sarà necessario esibire una prova di vaccinazione completa contro il Covid-19. Chi non ha potuto ricevere il vaccino per problemi di salute dovrà presentare un test con risultato negativo

“Siamo orgogliosi di annunciare che le meravigliose celebrazioni a Times Squadre ritorneranno in tutto il loro splendore”, ha dichiarato il primo cittadino. Ha poi aggiunto che centinaia di migliaia di persone raggiungeranno la piazza per festeggiare. “Possiamo finalmente tornare insieme. Sarà formidabile”, ha commentato de Blasio.

I cittadini di New York si ripreparano a rivivere uno degli eventi più tipici della città: il countdown per il nuovo anno a Times Square. Per festeggiare il Capodanno nella piazza più celebre della grande mela sarà però necessario esibire una prova di vaccinazione completa contro il Covid-19 . Chi non ha potuto ricevere il vaccino per problemi di salute dovrà presentare un test con risultato negativo. Lo ha comunicato Bill de Blasio, il sindaco di New York.

La tradizione del Capodanno a Times Square

approfondimento

Tom Harris, il presidente della Times Square Alliance, ha specificato che il certificato vaccinale sarà richiesto a tutti gli spettatori dai cinque anni in su. I bambini più piccoli, impossibilitati a ricevere l’inoculazione, dovranno essere accompagnati da un adulto vaccinato. Lo scorso anno, nel bel mezzo della pandemia, i festeggiamenti per Capodanno si erano svolti senza la consueta folla. L’evento, simbolicamente, era andato in scena davanti a piccoli gruppi di lavoratori essenziali, ben distanziati tra loro, e a sedie vuote. Per l’occasione si era esibita anche Jennifer Lopez. Le autorità avevano invitato i cittadini a seguire l’evento da casa. Quest’anno, salvo imprevisti, le celebrazioni dovrebbero tornare alla normalità. Da anni centinaia di Newyorchesi fanno il countdown per il nuovo anno seguendo la discesa di una sfera luminosa posizionata sulla sommità dell’edificio del Times (One Times Square).



Le precauzioni adottate

Nel corso di una conferenza stampa, De Blasio ha spiegato che la vaccinazione sarà obbligatoria per partecipare ai festeggiamenti di Capodanno perché sarebbe rischioso consentire lo svolgimento di un evento così grande senza delle opportune precauzioni. “Un conto è trovarsi all’aperto in circostanze normali, ma un altro è partecipare per ore a un evento ammassato con tantissime altre persone”.