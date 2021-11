Covid, in Romania ospedali al collasso: il reportage di Sky TG24

La quarta ondata di Covid-19 ha investito e messo in ginocchio gran parte dell’Europa dell’Est. Sky TG24 è stato in Romania, uno dei paesi maggiormente colpiti, dove le terapie intensive sono piene e gli ospedali al collasso. Qui il virus circola indisturbato perché la percentuale dei vaccinati nel paese è ancora troppo bassa. La Romania di oggi sembra l’Italia di un anno fa con un’unica grande differenza: in Italia si moriva tanto perché ancora non c’era il vaccino. Qui invece il vaccino c’è e viene distribuito nel migliore dei modi, in grandi quantità e capillarmente ma la disinformazione, l’ignoranza, le fake news e gli appelli a non vaccinarsi dei sacerdoti ortodossi hanno fatto crescere nella popolazione un sentimento di grande sfiducia nei messaggi diffusi dalle istituzioni. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)