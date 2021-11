Variante Delta, Ricciardi: i no vax non hanno capito quanto rischiano

Secondo Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, la situazione epidemiologica in Italia è "discreta anche se non ottimale"

Ricciardi: "Israele sarà il primo Paese a venirne fuori"



Secondo il consigliere del ministro della Salute, Israele sarà "il primo Paese a venirne fuori". "Ha vaccinato in modo estensivo la popolazione con la terza dose, ha adottato il Green pass e ha iniziato a pianificare la campagna di immunizzazione dei bambini. È la strada da seguire". Non è da seguire, invece, l'esempio della Danimarca, che "dopo aver raggiunto una percentuale di vaccinati più alta della nostra e aver tolto le misure restrittive, sta assistendo alla risalita dei casi tanto che verrà ripristinato l’obbligo di mascherine al chiuso".



"Italia indietro perché vincolata all'Ema"



Quanto all'Italia, secondo Ricciardi è più indietro, perché è "vincolata all'agenzia europea Ema che prende le decisioni con due o tre mesi di ritardo rispetto agli americani della Fda. Tanto basta alle ondate per ripartire". Ricciardi ritiene che l'Ema abbia "tardato sulla necessità della terza dose e del richiamo per i vaccinati con Johnson&Johnson, a partire dai due mesi dall'unico inoculo". Commentando gli ultimi numeri dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus in Italia, ha dichiarato: "Le Regioni fanno bene ad alzare la guardia. L'aumento dei casi ci sarà. Ma non tale da mettere sotto scacco gli ospedali. Non credo che torneremo agli stessi livelli di emergenza".