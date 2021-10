Tumori, strategia unica al mondo: da fegato malato ricavati due sani

L’innovativa strategia chirurgica è stata ideata dal team multidisciplinare di esperti per la chirurgia epatica del risparmio d’organo, applicata dal dottor Lucio Urbani ed eseguita nelle sale operatorie dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). Ha permesso di rimuovere del tutto “35 lesioni metastatiche distribuite in entrambe i lobi del fegato e il tumore primitivo del colon in una giovane paziente toscana”

Una strategia chirurgica definita “innovativa”, mai messa in atto in nessun ospedale del mondo fino ad oggi. E’ quella che ha permesso di rimuovere del tutto “35 lesioni metastatiche distribuite in entrambe i lobi del fegato e il tumore primitivo del colon in una giovane paziente toscana”. L’ha ideata il team multidisciplinare di esperti per la chirurgia epatica del risparmio d’organo, applicata dal dottor Lucio Urbani ed eseguita nelle sale operatorie dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup). Non essendo possibile operare contemporaneamente il colon e il fegato con un unico intervento chirurgico è stata attuata una strategia in due tempi mai applicata prima che ha, sostanzialmente permesso, dal fegato malato della paziente, di ricavarne due sani.