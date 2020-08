Al Bambino Gesù di Roma doppio trapianto di fegato da unico donatore

Per la prima volta al mondo è stato effettuato un doppio trapianto di fegato da un unico donatore straniero. Lo si deve ai chirurghi dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, che hanno combinato l'uso della macchina di perfusione epatica, con una tecnica che permette di dividere l’organo in due parti così da trapiantarlo in pazienti diversi. Mai questa apparecchiatura era stata utilizzata in combinazione con lo split liver e non esistono precedenti nella letteratura scientifica, che infatti è stata arricchita dallo studio che riporta l’esperienza italiana, pubblicato su Liver Transplantation. Grazie alla perfusione, spiega una nota dell'ospedale, il fegato può essere conservato in maniera più efficace e può rimanere per più tempo al di fuori del corpo. In uno dei due riceventi, infatti, è stato trapiantato dopo 16 ore mentre normalmente si parla di otto, massimo dieci, ore.