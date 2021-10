Tumore colon: meno recidive con una nuova tecnica di asportazione

Una nuova tecnica per l'asportazione del colon in caso di tumore, che riduce la possibilità di recidive e facilita la stadiazione del tumore. È il risultato ottenuto dai chirurghi dell'ospedale di Lanciano (Chieti), che in collaborazione con i ricercatori l'Università "D'Annunzio" di Chieti Pescara, hanno condotto uno studio sull'esperienza maturata dall'équipe medica e infermieristica, che ha codificato, sotto la guida di Lorenzo Mazzola, primario da poco in pensione, una tecnica chirurgica grazie alla quale è possibile rimuovere tutta la struttura dei vasi e dei linfonodi che afferiscono a quel segmento di colon. Il lavoro, dal titolo "Laparoscopic and open complete mesocolic excision with centrai vascular ligation for right colonie adenocarcinoma: a retrospective comparative study", è stato pubblicato su ANZ Journal of Surgery, una rivista scientifica internazionale del Royal Australasian College of Surgeons.