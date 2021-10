San Matteo di Pavia, i vaccini funzionano: efficaci, ok a terza dose

E’ una ricerca dell’Irccs Policlinico San Matteo di Pavia ad aggiungere certezze sui vaccini contro il Sars-CoV-2, il virus che provoca il Covid-19: sono sicuri ed efficaci e la somministrazione di una terza dose può conferire un'efficacia protettiva maggiore. Risultati resi noti dopo un’indagine condotta su quasi 4mila operatori sanitari della Fondazione per studiare, in modo prospettico, sul rischio di infezione da Covid-19 nei soggetti vaccinati. Il lavoro che rappresenta, al momento, uno dei più ampi studi effettuati fino ad ora, è stato pubblicato sulla rivista di settore "Nature Communications".

Vaccini sicuri ed efficaci

approfondimento

Covid, nuovi vaccini per le varianti: il punto sulle sperimentazioni

Condotto tra gennaio e aprile del 2021, lo studio ha coinvolto 3.720 operatori sanitari che avevano completato il ciclo vaccinale. I risultati hanno dimostrato l'efficacia dei vaccini nel proteggere dall'infezione da Sars-CoV-2 che si attesta all'83 per cento nella popolazione complessiva degli operatori sanitari e al 93 per cento negli operatori sanitari che avevano in precedenza contratto l'infezione da Covid-19. "Dei 3720 operatori sanitari vaccinati - sottolinea una nota del San Matteo - solamente 33 hanno contratto l'infezione da Sars-CoV-2, vale a dire meno dell'1 per cento; 17 erano sintomatici e presentavano sintomi lievi come rinite, tosse e artralgie. Nessuno ha avuto la polmonite o ha necessitato di ricovero ospedaliero. Altro dato interessante riguarda la trasmissibilità del virus: dei 33 operatori del San Matteo che si sono infettati, solo 2 di loro hanno trasmesso l'infezione ai familiari".