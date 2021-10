Brusaferro: "Contro antimicrobico resistenza abbiamo già un piano"

"Per l'antimicrobico resistenza abbiamo un piano. Abbiamo messo in piedi un sistema di sorveglianza, collegato anche al Covid, che parla di casistica, di monitoraggio, sequenziamenti di situazione epidemiologica anche livello ambientale, per la gestione del rischio". Lo ha dichiarato il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, intervenendo nel corso di un evento, dal titolo "Planetary e Amr. Verso una nuova strategia per affrontare le sfide di salute globale", realizzato da The European House - Ambrosetti con il contributo di Pfizer e di bioMérieux. (COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)