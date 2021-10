Covid, Le Foche: "Molto improbabile che il virus riparta"

Le Foche: "La terza dose è utile per prevenire"



Le Foche ha poi ribadito l'importanza della vaccinazione anti-Covid, sottolineando che "dove c'è scetticismo per il vaccino la mortalità è ancora alta". Sul perché fare la terza dose ha spiegato: "Non abbiamo ancora una terapia definitiva. Ed è meglio prevenire che curare". Commentando e motivando il via libera alla somministrazione di booster agli over 60, l'immunologo ha spiegato che "il sistema immunitario riduce la sua efficacia nel tempo" e che "con comorbilità che iniziano intorno a quella età si può essere più fragili". Quanto ai più giovani, secondo l'immunologo la terza dose serve "se si è fragili per malattie o per farmaci immunosoppressori".



"Università? Spero si arrivi presto al 100%"



Quanto alle università, l'immunologo si augura che presto si arrivi al ritorno in presenza al 100%. "L'università necessita di presenza, crescita culturale attraverso il gruppo. Siamo comunque al preludio della normalità. Credo che ai primi di gennaio potremo tornare a riveder la luce", ha dichiarato. Per quanto riguarda la riapertura delle discoteche, invece, per Le Foche "se si è vaccinati non è un pericolo" ballare senza mascherina. "Visto che i giovani hanno interpretato che il vaccino è l’equivalente della libertà, si stanno vaccinando per poter tornare a gestire la propria vita. E presto potremo riaprirle al 100%", ha precisato.