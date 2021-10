Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 13 ottobre

Sono 2.772 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia ( ieri 2.494 ), a fronte di 278.945 tamponi giornalieri effettuati (ieri 315.285). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è all'1% (ieri era allo 0,8%). Sono 37 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 367 (-3), con 19 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 13 ottobre sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

Covid, ecco quanti sono i medici no vax sospesi dall'Ordine in Italia

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.707.087. Le vittime in totale sono 131.421, con 37 decessi registrati nelle ultime 24 ore. I guariti sono un totale di 4.495.215. I ricoverati con sintomi sono 2.552 (-113). Sono invece 77.532 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 96.040.177 - di cui 61.428.982 processati con test molecolare e 34.611.195 con test antigenico rapido -, in aumento di 278.945 rispetto al 12 ottobre. Le persone testate sono finora 34.924.726, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La regione Calabria comunica che tra i casi positivi sono stati eliminati due doppioni. La regione Campania comunica che un deceduto registrato in data odierna è da attribuirsi al giorno 08/10/2021. La regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 3 a seguito di revisione.

La P.A. di Bolzano comunica che dei 63 nuovi positivi registrati oggi, 29 derivano da test antigenici confermati da test molecolare. La regione Sicilia comunica che tra i tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 16 sono relativi al mese di settembre 2021; tra i nuovi positivi comunicati in data odierna, n. 5 sono relativi al mese di settembre 2021; i decessi comunicati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: N. 1 il 12/10/21 - N. 2 il 11/10/21 - N. 1 il 10/10/21 - N. 2 il 05/10/21.