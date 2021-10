Sindrome di Pandas: in Italia ne soffrono almeno 300 bambini

A dirlo è un monitoraggio condotto dall'associazione Pandas Italia Odv, che sottolinea come questo numero sia "largamente sottostimato in quanto a tutt'oggi non esiste un test validato per la diagnosi di questa patologia"

In Itala sono almeno 300 i bambini che soffrono della Sindrome Pandas/Pans Bge, un disturbo neuropsichiatrico a esordio improvviso legato a una particolare infezione. Sono i dati emersi da un monitoraggio realizzato dall'associazione Pandas Italia Odv, che sottolinea come questo numero sia "largamente sottostimato in quanto a tutt'oggi non esiste un test validato per la diagnosi di questa patologia i cui sintomi vengono scambiati per quelli di altre patologie neuropsichiatriche". Proprio per questo, la diagnosi arriva spesso in ritardo, dopo anni di sofferenza e peregrinazione tra medici e ospedali.



In corso un Congresso internazionale



In vista della Giornata mondiale della Pandas/Pans Bge, in programma il prossimo 9 ottobre, l'associazione Pandas Italia Odv e l'Istituto Gaslini di Genova hanno organizzato il Congresso internazionale "Inflammation and Neuropsychiatric Disorders: a way foirward".

"Il nostro obiettivo è di far conoscere il più possibile ai pediatri e professionisti la Pandas Pans per evitare che questi bambini siano scambiati (e trattati a vita) per malati psichiatrici", hanno spiegato Giuliana Galardini e Antonella Bertolini, rispettivamente fondatrice e presidente Pandas Italia. "Abbiamo soprattutto bisogno di ricerca, di grandi studi che dimostrino l'efficacia delle terapie e di protocolli validati", hanno aggiunto.



Pandas: di cosa si tratta





Il termine Pandas, come spiegato sul portale dell'associazione, è un acronimo inglese che sta per "Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder associated with A Streptococci", ovvero "disordine pediatrico autoimmune associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A". È una malattia “pediatrica” "che può insorgere dai 3 anni circa all’età prepubere, con un picco massimo di insorgenza intorno ai 5-7 anni".

La Pans, acronimo di "Pediatric Acute-Onset Neuropsychiatric Syndrome", ovvero "Sindrome Neurospichiatrica Pediatrica ad Esordio Acuto" è una sindrome molto più vasta della Pandas e include "anche disturbi neuropsichiatrici ad esordio acuto senza un’apparente causa ambientale o disfunzione immunitaria".