Con lockdown cresce il fenomeno dei "ragazzi vampiri" attaccati al web

Il cosiddetto fenomeno dei "ragazzi vampiri" attaccati al web, un problema certamente non nuovo ma che l'isolamento dovuto al lockdown e alla Dad sta facendo emergere in modo preoccupante, è stato al centro di un convegno organizzato dalla Fondazione Ars Medica, "braccio" culturale dell'Ordine dei Medici di Venezia. L'incontro è stato l'occasione per fare il punto su questo fenomeno e sulle azioni da intraprendere per cercare di contrastarlo. Per farlo, gli esperti sono partiti dai risultati emersi da un'indagine effettuata presso un istituto superiore di Conegliano, in provincia di Treviso.