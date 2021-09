Osteomielite pediatrica, nuove indicazioni per la cura della malattia

Si tratta di un’infezione batterica che si manifesta nelle ossa dei bambini, in circa 4 casi ogni 100.000. Se non ben trattata, può avere esiti anche molto gravi e, per la cura, fino ad oggi, erano disponibili solo indicazioni frammentarie ed eterogenee. Ora, grazie ad un lavoro di ricerca condotto da un gruppo di 40 specialisti, pediatri e ortopedici sono disponibili nuovi strumenti per i medici

Si chiama "osteomielite ematogena acuta non complicata" ed è un’infezione batterica che si manifesta nelle ossa dei bambini, in circa 4 casi ogni 100.000. Se non ben curata, può avere esiti anche molto gravi e, per la cura, fino ad oggi, erano disponibili solo indicazioni frammentarie e piuttosto eterogenee. Ora, grazie ad un recente studio coordinato dagli esperti dall’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, sono disponibili nuovi strumenti per i medici. I ricercatori, formati da un gruppo di 40 specialisti, pediatri e ortopedici, di diverse strutture ospedaliere e Università italiane con il supporto di tre Società Scientifiche, hanno analizzato la letteratura scientifica esistente, (oltre 4.500 articoli scientifici), facendo luce sulle terapie “più efficaci per evitare ricoveri inutili, prolungati e soprattutto la degenerazione della malattia”, come sottolinea un comunicato della stessa struttura capitolina.