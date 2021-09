Covid Bologna, sospesi 30 medici no vax: 4 sono neolaureati con lode

Tra i 67 operatori sanitari sospesi a Bologna perché non vaccinati contro il Covid-19, 30 sono medici, quattro dei quali neolaureati con 110 lode. Lo riporta il Corriere della Sera. In totale, in Emilia-Romagna sono 200 gli operatori sanitari sospesi. Luigi Bagnoli, presidente dell’Ordine di Bologna, si è detto allibito per la mancata immunizzazione dei giovani colleghi. "Sono rimasto molto colpito e sorpreso che ci siano quattro giovani medici laureati da uno o due anni, tutti con 110 e lode, quindi gente di spessore, che abbia questo atteggiamento e non si è vaccinato", ha dichiarato. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)