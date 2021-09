Covid, Fnomceo: 566 medici sospesi perché non vaccinati

Sono attualmente 566 i medici che risultano sospesi perché non vaccinati contro Covid-19. Sono i dati aggiornati della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e chirurghi (Fnomceo). In totale sono stati sospesi finora 742 medici, ma 176 hanno poi regolarizzato la propria posizione comunicando l'avvenuta vaccinazione. Sono 41 gli ordini dei medici territoriali che hanno trasmesso i dati, che sono comunque in divenire. (LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)