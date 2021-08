Vaccino Covid: Ue firma contratto con Novavax per 200 milioni di dosi

Von der Leyen: “L’accordo con Novavax è una garanzia in più”

“Mentre nuove varianti del coronavirus si stanno diffondendo in Europa e nel mondo, questo nuovo contratto con un’azienda che sta già testando con successo il suo vaccino contro queste varianti è una garanzia aggiuntiva per la protezione della nostra popolazione”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, la presidente dalla Commissione europea. “Inoltre, questo accordo rafforza ulteriormente il nostro portafoglio vaccini a vantaggio degli europei e dei nostri partner”, ha aggiunto von der Leyen. “Le vaccinazioni nell’Ue stanno avanzando e siamo più vicino al nostro obiettivo del 70% dei cittadini completamente vaccinati entro la fine dell’estate. Il nostro nuovo accordo con Novavax amplia il nostro portafoglio di vaccini per includere un altro vaccino a base di proteine, una piattaforma promettente negli studi clinici. Continueremo a lavorare instancabilmente per garantire che i nostri vaccini continuino a raggiungere i cittadini in Europa e nel mondo, per porre fine alla pandemia il più rapidamente possibile”. Lo ha dichiarato Stella Kyriakides, commissaria per la Salute e la sicurezza alimentare.



Le caratteristiche del vaccino di Novavax

Sul proprio sito ufficiale, Novavax spiega che il vaccino NVX-CoV2373 è un “candidato vaccino a base proteica ingegnerizzato dalla sequenza genetica del primo ceppo del virus Sars-CoV-2 che causa la malattia Covid-19”. Per sviluppare il siero, l’azienda farmaceutica si è avvalsa della collaborazione della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (Cepi).