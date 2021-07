Diabete di tipo 2: pubblicate le nuove linee guida Amd-Sid

Elaborate con il metodo Grade



approfondimento

Per metterle a punto gli esperti delle due società scientifiche hanno utilizzato per la prima volta il metodo Grade, una procedura complessa che ha l'obiettivo di ridurre al minimo l'influenza di opinioni personali, ragionamenti deduttivi e preferenze individuali, portando gli estensori della linea guida ad attenersi molto strettamente alle evidenze derivanti da studi clinici di buona qualità (preferibilmente trial randomizzati). Le raccomandazioni che ne derivano promettono dunque di essere molto più oggettive e metodologicamente solide, rispetto alla maggior parte delle linee guida esistenti a livello internazionale.

"Dietro a ciascuna raccomandazione c’è un grande lavoro di revisione sistematica della letteratura, valutazione critica di evidenze e sintesi statistiche, che viene riportato integralmente, di seguito alla lista delle raccomandazioni, nel sito del Sistema Nazionale delle Linee Guida", precisano gli esperti della Sid e Amd in una nota.

"L'importante lavoro realizzato da Amd e Sid è frutto della sinergia ormai consolidata delle nostre società scientifiche", hanno commentato Paolo Di Bartolo, presidente dell'Amd e Agostino Consoli, presidente Sid, sottolineando che le linee guida "rappresentano uno strumento estremamente concreto in grado di offrire una "guida all'utilizzo" e un valido ausilio nella pratica professionale quotidiana dei diabetologi italiani".