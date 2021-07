Covid, Costa: "Per guariti un'unica dose di vaccino entro 12 mesi"

I soggetti che hanno contratto il Covid-19 potranno effettuare un'unica dose di vaccino entro 12 mesi dal primo tampone positivo dopo la malattia. Lo ha dichiarato all'Ansa il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, sottolineando che la scelta di estendere i tempi della normativa attuale, che prevede un'unica dose vaccinale entro 6 mesi dalla guarigione , si basa "sulla nuove evidenze scientifiche" relative alla durata dell'immunità. Un provvedimento in merito, ha annunciato Costa, "verrà adottato in tempi brevi, già probabilmente entro questa settimana". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Problemi per il rilascio del green pass ai guariti dal Covid



Costa ha poi spiegato che proprio per i pazienti guariti del Covid in questi mesi si è verificato "un problema" nel rilascio del green pass "che riguarda già qualche migliaia di cittadini e che ora risolveremo".

Quello che è accaduto, precisa il sottosegretario alla Salute, è che "molti cittadini che hanno contratto Covid-19 e che facevano una dose di vaccino, avevano poi difficoltà ad ottenere il green pass, e ciò perché in alcune regioni la dose era somministrata magari dopo i sei mesi previsti. Quindi, la piattaforma del sistema non faceva generare il green pass dal momento che l'algoritmo prevedeva la vaccinazione per i guariti entro i sei mesi". Se la somministrazione dell'unica dose veniva effettuata a sei mesi e un giorno, per esempio, il sistema non riconosceva l'unica dose come ciclo completo (come previsto per i soggetti che hanno già contratto Covid-19), ma classificava in automatico quella vaccinazione come incompleta e necessitante di una seconda dose ai fini del green pass.

"Ipotesi parametro occupazione reparti secondo incidenza"



Quanto ai nuovi parametri relativi alle percentuali di occupazione Covid dei reparti di terapia intensiva e ordinari, Costa ha poi sottolineato che "non si esclude anche una ipotesi modulare in base all'incidenza dei casi. "Quindi, potrebbero esserci anche delle percentuali variabili a seconda dell'incidenza dei contagi nelle diverse regioni", ha spiegato il sottosegretario alla Salute. Questo, ha aggiunto, "potrebbe essere un modo per dare risposte più puntuali e cercare di non generalizzare, perché a volte generalizzando si rischia di penalizzare dei territori".