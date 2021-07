Covid, in Veneto "medici autovaccinati". Regione: "Andremo in procura"

Si stringono le maglie della Regione Veneto intorno agli operatori della sanità (medici, infermieri, Oss) non ancora vaccinati contro il Covid-19, nonostante l’obbligo scattato col decreto del primo aprile. Le prime lettere di sospensione sono partite. Ma nella Regione è esploso un nuovo caso riguardante la campagna di vaccinazione anti-Covid: è quello dei medici che hanno dichiarato di essersi “autovaccinati“. Ad accendere i riflettori su questa vicenda è un articolo del "Corriere della Sera". L’ipotesi è che si tratti soprattutto di medici di medicina generale che potenzialmente hanno accesso alle dosi fornite loro per le vaccinazioni agli assistiti. E il sospetto è che quanto dichiarato possa essere una scusa, per altro non facilmente verificabile. Inoltre, nel caso in cui venisse dimostrato che un medico si è auto vaccinato, si potrebbe dedurre, per esempio, che abbia “sottratto” una dose ai suoi assistiti. Tuttavia, come sottolineato nell'articolo, di formale al momento "non c’è nulla perché sull’intera vicenda pesa, in una qualche misura, anche la questione della privacy". (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)