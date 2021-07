Risposta immunitaria, scoperto un gene in grado di regolarla

Si tratta di MEF2A e codifica per una proteina già nota per il suo ruolo nello sviluppo del sistema nervoso e muscolare, ma che finora non era stata ricondotta in alcun modo al sistema immunitario. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista Immunity

L’interferone beta è una molecola chiave per la difesa dell’organismo da virus e tumori. Nel corso di un recente studio, è stato individuato il gene che ne regola il rilascio: si tratta di MEF2A e codifica per una proteina già nota per il suo ruolo nello sviluppo del sistema nervoso e muscolare, ma che finora non era stata ricondotta in alcun modo al sistema immunitario. La ricerca, pubblicata sulle pagine della rivista scientifica Immunity, è stata coordinata da Renato Ostuni, responsabile del laboratorio Genomica del Sistema Immunitario Innato presso l’Istituto San Raffaele Telethon per la Terapia Genica (SR-Tiget) di Milano. Gli sforzi condotti dal gruppo di ricercatori hanno portato a una scoperta che ha importanti implicazioni nella lotta alle malattie infettive e oncologiche e nell’ottimizzazione dei protocolli di terapia genica per malattie genetiche rare.