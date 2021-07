Richiamato dal mercato un lotto di gamberi sgusciati e congelati

Con un comunicato ufficiale, il ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di "code di gambero indopacifico sgusciato e congelato individualmente" per "rischio microbiologico". Il prodotto, commercializzato dall'azienda Di Battista Food s.r.l., di Frisa (Ch), è stato "rietichettato con rideterminazione della scadenza a data successiva a quella originale".



Il lotto interessato dal richiamo



In particolare, il lotto di produzione interessato dal richiamo è "062", con data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 4 maggio 2022.

L'alimento, venduto in pacchi di 10 kg costituiti da 20 confezioni da 500 grammi, è stato prodotto da Zhejiang Funday Food Co. Ltd, con sede presso Industrial Park Shangma, Shitang Town Wenling City, Zejiang, in Cina.

Il ministero della Salute invita tutti i consumatori che hanno eventualmente acquistato il lotto del prodotto indicato a non consumarlo e a restituirlo al venditore.