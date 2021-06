Esselunga, richiamato un lotto di pesto senza aglio Novella

Con un comunicato ufficiale, diffuso sui propri siti internet, Esselunga e il ministero della Salute hanno pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di pesto genovese fresco senza aglio a marchio Pastificio Novella Sas "per rischio microbiologico". L'azienda nel comunicato precisa che il prodotto interessato dal provvedimento “non è conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05”, che stabilisce i criteri microbiologici da osservarsi nella produzione di alimenti.



Il lotto interessato dal richiamo



In particolare il lotto interessato dal richiamo è "L171", con data di scadenza fissata al 19 giugno 2021. Il prodotto, venduto nella confezione da 130 grammi, è stato prodotto dal Pastificio Novella Sas con sede in via Coarsi 6, a Sori (Ge).



La restituzione del prodotto



Esselunga e ministero della Salute, dunque, invitano tutti i consumatori che hanno eventualmente acquistato il lotto del prodotto indicato a restituirlo presso il punto vendita in cui lo stesso è stato comprato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare direttamente il Pastificio Novella al numero di telefono 0185/700.812.



Rischio chimico: richiamato zenzero in polvere biologica



Ieri, in un nuovo avviso pubblicato sul sito ufficiale, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto (200411Z) di zenzero in polvere biologica prodotto da Sottolestelle Srl con sede a San Giovanni Rotondo (FG). Come si legge nella nota, il prodotto è stato segnalato per la "presenza di ossido di etilene superiore ai limiti di legge consentiti". Il richiamo riguarda il prodotto venduto in buste da 200 grammi con data di scadenza fissata al 13 ottobre 2021.

A titolo precauzionale, gli esperti consigliano di non consumarlo e di riportarlo al punto vendita. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la ditta Sottolestelle al numero 0882451949.