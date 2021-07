Acqua nelle orecchie: i rimedi per liberare i condotti uditivi

La fastidiosa sensazione di avere acqua nelle orecchie è comune a tutti, sia dopo una semplice doccia che dopo un bagno in piscina o al mare. Si tratta di un fastidio per lo più innocuo, che spesso dura poco e senza conseguenze, ma a cui è meglio rimediare subito. Quando infatti l’acqua non fuoriesce dalle orecchie in maniera corretta, può rimanervi per giorni e talvolta causare problemi, quali infiammazione dell’orecchio. In un articolo, "Ok Salute" elenca una serie di rimedi per prevenire l'acqua nelle orecchie e per agevolare la sua fuoriuscita dai condotti uditivi. Ecco qualche suggerimento utile per porre fine a questa fastidiosa sensazione.