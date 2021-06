Covid, studio: deficit cognitivi per 50% pazienti a 2 mesi guarigione

Un soggetto su due tra i pazienti che hanno contratto il Covid-19 sembra presentare disturbi cognitivi due mesi dopo la dimissione dall'ospedale e la guarigione dalla malattia. È quanto emerso da uno studio italiano presentato in occasione del congresso dell'Accademia Europea di neurologia (EAN). A condurre la ricerca è stato Massimo Filippi, dell'Università Vita-Salute San Raffaele e direttore dell'unità di Neurologia dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. "Il nostro studio ha confermato significativi problemi cognitivi e psicopatologici associati all'infezione da Covid-19 che persistono diversi mesi dopo la remissione dalla malattia", ha spiegato Filippi. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)