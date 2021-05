Google: nuovo strumento per individuare malattie pelle da foto utenti

Si chiama Dermatology Assist ed è stato mostrato in anteprima in occasione del Keynote di Google I/O. È in grado di riconoscere 288 patologie di pelle, unghie e capelli. Il suo lancio è previsto entro fine 2021

In occasione del Keynote di Google I/O, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, il colosso di Mountain View ha presentato in anteprima uno strumento di assistenza dermatologica basato sull'intelligenza artificiale che sfrutta la fotocamera dello smartphone per aiutare a individuare l'eventuale presenza di malattie delle pelle, capelli e unghie. Si chiama Dermatology Assist e si basa su un'Ia, frutto di tre anni di sviluppo, addestrata con 65mila immagini di condizioni cutanee diagnosticate, milioni di scatti di segni cutanei sospetti e migliaia di foto di pelle sana. Il nuovo strumento, analizzando le foto caricate dagli utenti è in grado di riconoscere 288 malattie di pelle, capelli e unghie, e come sottolineato dalla stessa Google, sarà di aiuto alle persone senza volersi sostituire al dermatologo o al medico. Dermatology Assist ha già ricevuto il marchio CE per l'uso in Europa e nei prossimi mesi sarà testato in dei trial clinici. Il suo lancio è previsto entro fine 2021.