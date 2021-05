Ema: 31 giorni conservazione Pfizer in frigo. Tempi per altri vaccini

12/13 ©Ansa

Il quarto vaccino in uso in Italia, sempre a vettore virale, è quello prodotto da Johnson & Johnson. Il flaconcino non aperto, spiega l’Aifa, dura “2 anni se conservato a una temperatura compresa tra -25°C e -15°C. Una volta rimosso dal congelatore, il flaconcino del vaccino non aperto può anche essere conservato in frigorifero a una temperatura compresa tra 2°C e 8°C, protetto dalla luce, per un singolo periodo di massimo 3 mesi, senza superare la data di scadenza (Scad./EXP) stampata sulla confezione. Una volta scongelato, il vaccino non deve essere ricongelato”

Le indicazioni dell'Aifa su Johnson & Johnson